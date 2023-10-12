Яна Рудковская отказалась раскрывать врачебную тайну о состоянии здоровья Димы Билана

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская в разговоре с aif.ru не стала раскрывать детали госпитализации артиста.

«Я не обязана докладывать, в каком сейчас состоянии артист. Считаю, что задавать подобные вопросы некорректно. Конечно, я все знаю, но не уполномочена раскрывать врачебную тайну! Человек написал, пожалуйста, читайте его страницы в соцсетях. Подтверждаю то, что у него бронхит, и то, что обострение», — высказалась Рудковская.

Недавно сообщалось, что Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября.

Как отмечал Telegram-канал Mash, Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

11 октября концерты певца перенесли в четырех российских городах из-за болезни артиста. Они должны были состояться в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

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