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Мать Димы Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

Мать Димы Билана Нина назвала опасной болезнь своего сына

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мать певца Димы Билана Нина в беседе с «360» призналась, что артист не раскрывает ей деталей своего состояния, чтобы не травмировать.

«Знаю, что он был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо», — заявила женщина.

Родительница отметила, что во время болезни у Билана часто идут осложнения на легкие, она считает это «опасным»:

«Воспаление легких было уже, и не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней».

При этом недавно сообщалось, что Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября.

Как отмечал Telegram-канал Mash Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

11 октября концерты певца перенесли в четырех российских городах из-за болезни артиста. Они должны были состоятся в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

Ранее Игорь Николаев рассказал, когда выйдет на сцену после операции.

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