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Дарья Мороз сравнила секс с записью музыки и съемками в кино

Актриса Дарья Мороз назвала секс дополнением к глубинным эмоциям и чувствам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Мороз в интервью «СтарХиту» призналась, что считает секс лишь дополнением к более глубоким чувствам.

«Мы все, простите, животные, физиологию никто не отменял. Но для по-настоящему творческих людей, безусловно, главное — энергия. Ее можно почерпнуть при совместном написании сценария, съемке кино, записи музыки. Секс — лишь дополнение настоящих глубинных эмоций и чувств. Для меня всегда было именно так», — пояснила Мороз.

Она убеждена, что взобравшись на гору можно получить такой сильный выброс эмоций, который не приносит никакой секс. По мнению Мороз, от секса может «катарснуть», но от настоящей любви «катарснет» круче. Вместе с этим артистка уточнила, что никогда не считала себя раскрепощенной. Мороз убеждена, что тема секса касается только двоих людей — актрисы и ее романтического партнера.

«Кому-то удается выскочить и познать любовь, кому-то нет. Ну, а то, что я достаточно спокойно в кадре экспериментирую со своим телом… Это всего лишь работа», — резюмировала Мороз.

Ранее Дарья Мороз рассказала, как справилась со страхом режиссерского дебюта.

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