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Яна Рудковская раскритиковала внешность голливудской звезды из-за филлеров

Продюсер Яна Рудковская расстроилась из-за филлеров в лице актрисы Дженнифер Лоуренс

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Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале выразила свои негодования из-за внешности голливудской звезды Дженнифер Лоуренс.

«Зачем Дженнифер Лоуренс столько филлеров? На лицо будто бы фильтр из TikTok наложили. У нее было свое особое очарование, которым она выделялась. А теперь как у всех всех, только вот на поле общепринятой красоты ей не выиграть, когда рядом есть та же Марго Робби», — высказалась Рудковская.

Она считает, что основная изюминка американской актрисы заключалась в несоблюдении общепринятых стандартов красоты. На фоне произошедшего Рудковская посоветовала подписчицам «не борщить» с гиалуроновой кислотой: продюсер убеждена, что в старости лицо будет выглядеть «тяжеловато».

«Во-вторых, помните о том, что вы — это вы. И делать из себя другого человека — странно. Лучше подчеркнуть то, что есть», — резюмировала продюсер.

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