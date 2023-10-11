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«Будут кусать локти»: Марат Башаров об уехавших из России звездах

Актер Марат Башаров признался, что ему не жаль звезд-эмигрантов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер Марат Башаров в интервью kp.ru рассказал о своем отношении к эмигрировавшим из России после начала СВО артистам.

«Мне никто особо не звонил. Потому что с теми, кто уехал, я особо-то и не общался. С Чулпан мы снимались вместе в одной картине, но мы не сдружились. В губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенными вещами», — отметил Башаров.

Он вспомнил, что снимался вместе с актером Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), но и он не стал связываться с Башаровым после эмиграции. Артист считает, что спустя некоторое время положение звезд-эмигрантов за рубежом станет еще хуже, и они начнут «кусать локти».

«Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо», — резюмировал актер.

Ранее Ридли Скотт объяснил, почему решил снять сиквел «Гладиатора» спустя 23 года после релиза.

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