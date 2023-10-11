Стало известно, сколько заработал Игорь Крутой на своей академии

АНО «Академия современного искусства» продюсера Игоря Крутого принесла ему выручку в 54 миллиона рублей за 2022 год. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

В качестве основного рода деятельности «Академии современного искусства» указано дополнительное образование детей и взрослых. На данный момент в организации числится более 1 тысячи учеников. Академия Крутого располагается в 5-этажном историческом здании в Москве. Она оборудована 40 аудиториями, концертным залом и даже звукозаписывающей студией.

В конце августа стало известно, что киностудия шоумена и продюсера Сергея Светлакова заработала 119 миллионов рублей в 2022 году. Чистая прибыль продюсерской компании «Студия Свердловск» составила 1,7 миллиона рублей. Издание отмечает, что Светлаков единственный владелец и руководитель бизнеса. Он основал его в 2018 году.

Ранее продюсера Витаса заподозрили в преувеличении после слов об ажиотаже на концерте в Китае.