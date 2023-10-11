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Продюсера Витаса заподозрили в преувеличении после слов об ажиотаже на концерте в Китае

Shot: продюсер Витаса Пудовкин преувеличил число фанатов на концерте в 10 раз

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Андрей Стенин/РИА Новости

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин преувеличил число пришедших на концерт певца в Китае в 10 раз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, площадка, на которой выступал исполнитель, способна вместить в себя всего шесть тысяч зрителей, а не 55 тысяч, как уверял Пудовкин.

Продюсер сообщал, что на концерт на стадионе в городе Сучжоу было продано 62 тыс. билетов при том, что в продаже было 55 тысяч. Подделали билеты, по его словам, китайские перекупщики. По мнению продюсера, отыскать мошенников вполне реально. Сам инцидент он объяснил тем, что в концертном туре в Китае певец столкнулся с ажиотажем – билеты раскупили за два дня. Этой ситуаций и воспользовались злоумышленники, считает Пудовкин.

Позже стало известно, что из-за махинаций с поддельными билетами Витас якобы потерял около $1 миллиона.

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