Стало известно, когда Дима Билан рассчитывает выписаться из больницы

Певец Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Билан также вышел на связь в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и объяснил, что не выступит в четырех российских городах, так как пульмонолог посоветовал ему поберечь легкие и не летать на самолете.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — написали представители артиста 11 октября в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Игорь Николаев рассказал, когда выйдет на сцену после операции.