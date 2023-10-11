Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Дима Билан рассчитывает выписаться из больницы

Mash: певец Дима Билан хочет вылечить бронхит к финалу «Голоса» 20 октября

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Певец Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Билан также вышел на связь в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и объяснил, что не выступит в четырех российских городах, так как пульмонолог посоветовал ему поберечь легкие и не летать на самолете.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — написали представители артиста 11 октября в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Игорь Николаев рассказал, когда выйдет на сцену после операции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий