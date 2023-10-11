Екатерина Мизулина высказалась о внезапном отъезде Милохина в Дубай на фоне слухов о призыве в армию

Общественница и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на шоу «Кстати» призналась, что ей непонятно поведение блогера Дани Милохина, который экстренно покинул Россию на фоне активности военкомата.

«На самом деле я не очень поняла эту ситуацию. Ну что такого страшного? Мог бы остаться. Пришел бы в военкомат. Может быть, его бы и не призвали, или призвали пройти срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такой реакции и того, что он уехал очень быстро», — высказалась Мизулина.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. По данным источника, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.

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