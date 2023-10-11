Лера Кудрявцева рассказала, за что «чуть не прибила» Сергея Лазарева

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью kp.ru призналась, что хотела «прибить» своего экс-возлюбленного Сергея Лазарева, когда тот пришел на ее шоу «Секрет на миллион».

«Чуть не прибила Серегу тогда. Сказала ему потом за кадром, что он дрянь (смеется). Он ведь мне ничего не рассказывал про второго ребенка. Про первого малыша (детей артисту родила суррогатная мать — «Газета.Ру») я тоже не сразу узнала. Но это Сережины тайны, я уважаю его выбор», — улыбнулась Кудрявцева.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи. В одном из выпусков «Секрет на миллион» Лазарев впервые рассказал о втором ребенке.

Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и не позвала на свадьбу своего бывшего бойфренда Сергея Лазарева. Артист публично заявлял, что после такого поступка обиделся на телеведущую, поэтому прекратил общение с ней. Через несколько лет экс-возлюбленные смогли поговорить друг с другом и простить все обиды.

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