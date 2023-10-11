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Жена Уилла Смита призналась, что ушла от мужа семь лет назад

Жена актера Уилла Смита Джада заявила, что рассталась с ним семь лет назад

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IMAGO/Global Look Press

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит в новом интервью призналась, что рассталась с ним еще семь лет назад. Ее цитирует People.

«Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак сможет работать», — призналась 52-летняя актриса и певица.

Джада и Уилл Смит поженились в 1997 году, когда она была беременна их первенцем — сыном Джейденом. В интервью она вспомнила и о знакомстве со звездой.

«Уилл однажды позвонил и сказал — встретимся, как будешь в Лос-Анджелесе. И повесил трубку. Я подумала: вау, окей. И когда приехала в Лос-Анджелес, позвонила. С тех пор не могла от него избавиться», — призналась Пинкетт-Смит.

Накануне сын Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит обеспокоил фанатов кадром из отеля с врачами скорой помощи. Поклонники заметили, что за стеклянной дверью за спиной Джейдена стоят врачи в оранжевых робах и с оборудованием.

Ранее Андрей Кончаловский поделился мыслями о завершении карьеры.

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