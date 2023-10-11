Кончаловский поделился мыслями о завершении карьеры

Российский кино- и театральный режиссер Андрей Кончаловский перед недавним показом своего спектакля «Дядя Ваня» в Театре Моссовета поделился мыслями о завершении карьеры. 86-летнего Кончаловского цитирует kp.ru.

Он намекнул, что часто думает о скором уходе из театральной деятельности и морально к нему готовится, однако хочет еще немного поработать.

«Я нередко думаю о том, что еще будет время, когда мы будем вспоминать наши спектакли, как какое-то немыслимое счастье, но хотелось бы, чтобы это было как можно позже», — сказал он.

В спектакле «Дядя Ваня» играют жена режиссера Юлия Высоцкая, Виталий Кищенко и Павел Деревянко.

Летом певец Михаил Шуфутинский заявил, что не планирует в ближайшее время уходить на пенсию.

«Я работаю, потому что иначе мне нечем заняться. Пока я делаю это, я живой. Пока я нужен людям, я живой вдвойне», — поделился шансонье.

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