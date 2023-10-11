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В МГИМО опровергли слухи о том, что Иван Ургант выступил с лекцией перед студентами вуза

Пресс-секретарь МГИМО Калашникова: Иван Ургант не выступал перед студентами вуза

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РИА Новости

Новости о том, что телеведущий Иван Ургант выступил перед студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), не соответствуют действительности. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.

«У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить», — сказала Калашникова.

Она добавила, что все анонсы мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении, есть на сайте вуза в открытом доступе.

11 октября Общественная Служба Новостей со ссылкой на соцсети дочери певца Дмитрия Маликова Стефании писали о том, что Ургант прочитал в вузе лекцию студентам факультета «Международная журналистика».

В феврале 2022 года основной проект Урганта передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Сам ведущий выступил с заявлением против военной операции на Украине и на время перебрался за границу. «Первый канал» несколько раз опровергал информацию о том, что «Вечерний Ургант» закрыли, и объяснял отсутствие передачи в эфире тем, что временно работает «в информационном режиме» и не показывает развлекательные программы.

Ранее отец Ивана Урганта заявил, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли на всякий случай.

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