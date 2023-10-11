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У звезды «Короля и Шута» арестовали счета из-за проигранного суда

Блогерша Вера Вольт заявила, что у нее арестовали счета из-за проигранного суда

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vera.volt.on/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса из сериала «Король и Шут» и блогерша Вера Вольт заявила своим подписчикам в Telegram-канале, что у нее арестовали счета в банке.

По словам девушки, она зашла вечером в мобильное приложение банка, где выяснила, что на нее наложили подобные санкции.

«Оказывается, что ты проиграл суд, о котором слышишь первый раз в жизни», — отметила девушка.

Позднее Вольт созвонилась с юристом, чтобы узнать о деталях судебного процесса или хотя бы предмет спора. Она не стала раскрывать подробности, отметив только, что ситуация «спорная».

Девушка также посетовала на то, что из-за сложившейся ситуации чувствует себя «маленьким винтиком в огромной машине». Она заявила, что написала заявление в полицию на человека, который задолжал ей 700 тысяч рублей. Однако ее дело не продвинулось спустя пять месяцев.

«Но когда на меня подает в суд государственная структура, то у меня без уведомления арестовывают счета», — возмутилась она.

В ответ на вопросы подписчиков, получала ли актриса какие-либо уведомления о суде на Госуслугах либо по почте, она ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, что сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийников.

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