Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пригожин об отъезде семьи из Израиля: «Проще с ХАМАС договориться, чем с мамой»

Продюсер Пригожин заявил, что потерявшийся в Израиле брат вышел на связь

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, заявил в беседе с «Абзацем», что его родственники вышли на связь в Израиле и с ними все нормально.

«Там бомбоубежища есть у них во всех домах, но, как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой», — подчеркнул мужчина.

Пригожин отметил, что его мать живет в Израиле уже 35 лет, поэтому не собирается покидать страну.

«Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать», — заявил он.

Недавно сообщалось, что семья Пригожина не выходит на связь из Израиля. Продюсер беспокоился за своего брата и сестру, с которыми он не мог связаться два дня.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии открылась первая русская школа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий