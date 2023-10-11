Пригожин об отъезде семьи из Израиля: «Проще с ХАМАС договориться, чем с мамой»

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, заявил в беседе с «Абзацем», что его родственники вышли на связь в Израиле и с ними все нормально.

«Там бомбоубежища есть у них во всех домах, но, как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой», — подчеркнул мужчина.

Пригожин отметил, что его мать живет в Израиле уже 35 лет, поэтому не собирается покидать страну.

«Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать», — заявил он.

Недавно сообщалось, что семья Пригожина не выходит на связь из Израиля. Продюсер беспокоился за своего брата и сестру, с которыми он не мог связаться два дня.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии открылась первая русская школа.