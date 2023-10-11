В Петербурге покончил с собой художник Виктор Фесенко

В Петербурге покончил собой художник-декоратор Виктор Фесенко. Его не стало на 82 году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело мужчины в квартире жилого комплекса «Речной» в районе Рыбацкое нашла его дочь. Рядом лежала предсмертная записка, в которой художник прощался с дочерями и друзьями, прося у них прощения. По данным «Фонтанки», у Фесенко обнаружили рак.

Художник Виктор Фесенко родился 4 августа 1942 года во Владивостоке. На протяжении 35 лет мужчина служил в Северодвинском драматическом театре. За свою карьеру он создал декорации для таких постановок, как «Заповедная зона» по произведениям Сергея Довлатова, «Орфей спускается в ад», «Он играл Гамлета» и др. Помимо работы в театре, Фесенко занимался живописью и выставлял свои картины на продажу. Его работы показывались на выставках по всей России, в том числе в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.

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