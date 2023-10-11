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Лера Кудрявцева не скрывает, что состоит в неравном браке

Телеведущая Кудрявцева назвала своего мужа пенсионером, а себя — еще девочкой

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей плевать на разговоры о ее браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше женщины на 11 лет. Об этом ведущая заявила в беседе с kp.ru.

«Я сама говорю о том, что у нас, да, неравный брак. Но при этом я считаю мужа занудным пенсионером, а я вполне себе еще девочка», — отметила Кудрявцева.

Звезда вспомнила, что Макаров покорил ее своей наглостью. Она заявила, что в их первую встречу в ресторане мужчина первым подошел к ней и представился, при этом спортсмен вел себя очень свободно.

«А мне нравится такое, когда меня не боятся», — подчеркнула Кудрявцева.

Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и не позвала на свадьбу своего бывшего бойфренда Сергея Лазарева. Артист публично заявлял, что после такого поступка обиделся на телеведущую, поэтому прекратил общение с ней. Через несколько лет экс-возлюбленные смогли поговорить друг с другом и простить все обиды.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи.

Ранее певица Клава Кока заявила о готовности завести семью с новым избранником.

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