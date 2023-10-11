Бритни Спирс задержали за вождение без прав

Полицейские задержали певицу Бритни Спирс в сентябре за вождение без водительских прав. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы.

41-летнюю поп-звезду полицейский патруль задержал 10 сентября. Утверждается, что она не смогла предоставить правоохранителям ни свои права, ни страховку.

За это Бритни Спирс оштрафовали на $1140.

Адвокат Спирс Мэттью Розенгарт в беседе с изданием заявил, что все необходимые документы у нее всегда на руках. Отсутствие у певицы документов опроверг и другой близкий к ней источник.

Бритни Спирс вновь получила право на вождение машины после того, как в ноябре 2021 года с нее была снята многолетняя опека отца.

Накануне Спирс выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую серию танцев в домашнем интерьере. На фоне была новогодняя ель, украшенная гирляндами и игрушками.

Ранее певица Виктория Дайнеко призналась, что ревела перед концертом для участников спецоперации.