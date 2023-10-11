Надежда Бабкина об астрологии и нумерологии: «Абсолютно точная подсказка»

Певица Надежда Бабкина призналась в интервью с изданием «Вокруг ТВ», что верит в астрологию и нумерологию.

Бабкина назвала астрологию и нумерологию науками, отметив, что часто обращалась к экспертам в этой области. По словам звезды, люди, которые этим занимаются, имеют образования и заканчивали «серьезные факультеты в МГУ».

«Это абсолютно точная подсказка, я проверяла на себе», — заявила исполнительница.

Бабкина отметила, что сама не понимает ничего в нумерологии. Однако цифры ей говорят об эмоциональном, ментальном и физическом состоянии.

«В астрологии планеты в космическом пространстве сходятся и выстраиваются. Это все влияет на жизнь», — поделилась артистка.

Бабкина уточнила, что, несмотря на веру в астрологию, она никогда не ходила к гадалкам. Исполнительница со скепсисом относится к сглазу, порче и потусторонним силам.

«Если сам на себя порчу не нагонишь, ничего не будет. В народе говорят: «Кто-то сглазил». На самом деле сам что-то делаешь не так, как надо», — рассказала певица.

В интервью Бабкина также назвала своим главным секретом молодости любовь к себе.

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