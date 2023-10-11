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Айза о войне в Израиле: «Мне очень страшно и больно»

Блогерша Айза пожаловалась на ухудшение здоровья из-за войны в Израиле

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза Луна-Ай заявила в своем Telegram-канале, что у нее сильно ухудшилось ментальное здоровье из-за войны в Израиле.

«Вчера у меня была сильнейшая паническая атака. Снова сильно нарушился сон. <...> Мне настолько хреново, что, если честно, не могу общаться ни с кем. [Поэтому] сижу дома уже какой день», — призналась блогерша.

Айза отметила, что не может относиться к происходящим в мире событиям «хладнокровно», отметив, что в ее организме попросту нет подобной функции. По словам блогерши, она страдает от депрессивного расстройства, с которым пытается справиться без лекарств, поэтому ее психологическое состояние расшатанное. Айза добавила, что она пропускала сессии у психотерапевта из-за занятости.

«Короче, мне очень плохо, очень страшно и очень больно. Я не могу поверить, что в людях может быть столько ненависти, жестокости и злобы», — отметила женщина.

Айза подчеркнула, что не хочет принимать какую-либо сторону в конфликте между Израилем и Палестиной, заявив, что ей важны только страдающие от происходящего люди.

«Знаю, что я вам больше нравлюсь со своим сериалом про личную жизнь. Но, к сожалению, это меня сейчас не волнует. Вчера был пик моего страдания», — подытожила Айза.

Ранее оскароносная актриса Джейми Ли Кертис опубликовала пост в поддержку Израиля с фото из Газы.

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