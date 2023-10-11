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Стас Михайлов поблагодарил Валю Карнавал за фото с дочерью

Певец Стас Михайлов заявил, что его дочь является фанаткой Вали Карнавал

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stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов рассказал в шоу «Битва поколений», что его 11-летняя дочь Маша является фанаткой блогерши Вали Карнавал.

Михайлов поблагодарил Карнавал за фото с дочерью и за искренность. Блогерша призналась, что ей очень приятно.

Стас Михайлов и его жена Инна воспитывают двоих общих детей — 11 летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии. Исполнитель рассказывал, что принимает активное участие в жизни детей и помогает им финансово.

В шоу «Битва поколений» не все звезды шоу-бизнеса так лестно отзываются о Карнавал. В сентябре блогерша расплакалась на съемках проекта. Причиной слез тиктокерши стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

Ранее бывший возлюбленный Вали Карнавал назвал Шуру «опущенным» после скандала.

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