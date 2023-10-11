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Лера Кудрявцева объяснила, почему не ходит к косметологу

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у нее аллергия на ботокс

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в беседе с kp.ru, что не ходит к косметологу.

Кудрявцева объяснила, что является «очень боязливым человеком». У звезды также аллергия на ботокс.

«И хотя мне бы не помешало уже, но, к сожалению, не могу себе этого позволить», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что у нее аллергия не только на ботокс, но и на другие процедуры. К примеру, она лечит зубы без анестезии. Звезде приходится терпеть боль у стоматолога, так как у нее нет другого выбора.

Кудрявцева отметила, что ходит «с удовольствием» на массаж.

«Но сидеть, тратить время в салонах на другие процедуры я никогда не буду. Завидую людям, которые могут себе это позволить. Я сразу начинаю психовать, потому что у меня реально нет ни одной свободной минуты», — заключила звезда.

В октябре Лера Кудрявцева пошутила, что платит людям за комплименты, чтобы поднять себе самооценку. Она опубликовала видео со съемок шоу «Суперстар!», на котором коллеги и команда проекта называют ее «самой красивой на свете» и «ослепительной».

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева не отпускает мужа на свидания с бывшими.

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