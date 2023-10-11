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Второй кинофестиваль «Каро.Арт» открылся российской премьерой «Химеры»

Кинофестиваль «Каро.Арт» начался с российской премьеры «Химеры» Аличе Рорвахер

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Второй фестиваль «Каро.Арт» в Москве был открыт премьерой фильма «Химера» итальянского режиссера Аличе Рорвахер. Кинолента вошла в основной конкурс 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль предложит зрителям около 30 показов различных фильмов. Главная особенность «Каро.Арт» заключается в том, что он не является индустриальным и не имеет жюри или конкурсной программы. Большинство показов сопровождаются обсуждениями лекторов и спикеров. Фестиваль продлится до 15 октября в Москве, а затем его программа будет показана также в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 19 по 22 октября.

Программа фестиваля включает фильмы из разных программ, в том числе премьеры с Каннского кинофестиваля и отечественные фильмы 2023 года.

Зрители увидят фильмы из семи различных программ, включая премьеры с Каннского кинофестиваля, короткометражные фильмы и специальную программу, состоящую из одной картины — «Семья» от режиссера Дона Палатхары.

«Фильм Аличе Рорвахер «Химера» является особым источником гордости, потому что это поистине великолепная работа. Мы уже привыкли видеть ее на Каннском кинофестивале, но я верю, что с этим новым фильмом она станет особенно популярной в России», — отметил куратор кинофестиваля «Каро.Арт» Сергей Дешин.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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