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Дэниел Рэдклифф рассказал о своих чувствах после рождения сына

Актер Дэниел Рэдклифф признался, что его пугает необходимость быть отцом

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alyankovic/YouTube

Актер Дэниел Рэдклифф рассказал Daily Mail, что ему страшно сознавать свою необходимость быть отцом новорожденному сыну.

«Это потрясающе, и он [сын] — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Откровенно говоря, ужасно иметь в мире человека, о котором я так сильно забочусь <...> Так что, вы знаете, это пугает», — отметил Рэдклифф.

Артист уточнил, что его пугает сама мысль о том, что есть человек, о котором ему придется заботиться всю жизнь.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились во время совместной работы над фильмом в 2012 году. Возлюбленные скрывали, что готовятся стать родителями.

О том, что Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк стали родителям, сообщалось в конце апреля. Актер попал в объективы папарацци, когда вышел на улицу с коляской. Поклонники Рэдклиффа обратили внимание на округлившийся живот его подруги, предположив, что пара готовится стать родителями.

Ранее Анастасия Костенко пришла на прием к пластическому хирургу на фоне четвертой беременности.

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