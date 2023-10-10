Модель Мария Погребняк назвала конфликт с Хилькевич «легким недопониманием»

Модель Марина Погребняк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше не имеет претензий к актрисе Анне Хилькевич из-за одинаковых нарядов.

Она назвала конфликт с артисткой «легким недопониманием», отвечая на вопрос подписчика.

16 сентября Погребняк вызвала Анну Хилькевич на баттл из-за конфликта с образами.

Выяснение отношений между женщинами началось с того, что Хилькевич заскринила фото Погребняк и с издевкой написала в своем блоге: «Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки».

Однако модель отреагировала на замечание без юмора и позже вызвала актрису на баттл.

«Раз уж ты возомнила себя иконой стиля, то приглашаю тебя на баттл. Проверим, чьи образы лучше», — предложила Погребняк.

Актриса поспешила ответить на предложение модели и написала ответ в личном блоге.

«В такие игрульки я предпочитаю играть со своими двумя дочерьми, а третью дочку я не удочеряла», — высказалась Хилькевич.

Похожий конфликт разгорелся между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. В комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.

Ранее Дима Билан вспомнил, как «долго огребал» из-за отказа выступать на разогреве Уитни Хьюстон.