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В Саудовской Аравии открылась первая русская школа

В Саудовской Аравии открылась первая русская школа на 500 мест

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Shutterstock

В Саудовской Аравии 8 октября открылась первая русская школа, которая вмещает 500 учеников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе школы.

Она стала филиалом сети частных образовательных школ ONE! International School. В этом году начнут работу начальные классы, в каждом из которых будут учиться до 20 детей, а также детский сад. Обучение будет на русском языке и по российским учебникам, однако дополнительно будут введены уроки арабского языка. Выпускники новой школы получат аттестат о среднем российском и арабском образовании.

Торгпред РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец ожидает, что новая школа будет востребована среди живущих в ОАЭ россиян, а также местных, планирующих обучение в России.

«Российское образование, базирующееся на высоких стандартах и традиционных ценностях, пользуется большим авторитетом в арабском мире и Саудовской Аравии в частности», — отметил он.

Инвестиции в кампус составили более $25 миллионов, а оборудование одного класса школы обошлось в $10 тысяч. Группы детского сада стоили $7 тысяч.

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка к 150-летию Рериха.

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