Клава Кока готова родить детей от нового возлюбленного

Певица Клава Кока призналась на шоу «ТОП», что готова создать семью с новым возлюбленным Александром Повериным, с которым артистка познакомилась на шоу «Сердце Клавы».

«Я уже девочка взрослая, может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бэйбиков. <...> Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию семьи, то почему нет?» — заявила исполнительница.

Кока подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

Недавно певица пожаловалась в своем Telegram-канале на токсичность фанатов, которые пишут негативные комментарии после конца шоу. Она посетовала, что многие поклонники осудили ее за неискренность, хотя сама Кока заверила, что нашла на шоу единственное, что искала в своей жизни. Звезда подчеркнула, что не откажется от своего выбора, несмотря на все негативные комментарии.

Ранее певица Ольга Орлова заявила, что хочет от мужа еще десять детей.