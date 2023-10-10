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Стало известно, сколько стоит квартира Билана с видом на Кремль

«Звездач»: певец Дима Билан купил новую квартиру за 90 миллионов рублей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Риелтор Аполлинария Соколова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что певцу Диме Билану новая квартира обошлась минимум в 90 миллионов рублей.

«Исходя из параметров купленной недвижимости, ее цена составляет не менее 90 миллионов рублей без отделки, но не более 100 миллионов», — сказала она.

Женщина заявила, что артист приобрел 4-комнатные апартаменты площадью 183,1 кв. м. Они находятся в элитном ЖК на Поварской улице.

Недавно Билан похвастался, что купил новую квартиру с видом на Красную площадь. Артист заявил, что планирует переехать туда и оборудовать в будущем доме студию звукозаписи. По словам звезды, его новое жилье также находится в нескольких минутах ходьбы от его альма-матер — Российской академии музыки имени Гнесиных.

Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2000-м его клип «Осень» попал в ротацию телеканала MTV Russia. В 2002 году артист дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна». В 2003-м он выпустил свой дебютный альбом «Я ночной хулиган».

Билан представлял Россию музыкальном на конкурсе «Евровидение» дважды — в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место.

Ранее певица Ольга Орлова заявила, что хочет от мужа еще десять детей.

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