В подмосковном особняке Галкина и Пугачевой проходят ремонтные работы

В подмосковном замке комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой начались ремонтные работы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 9 октября особняк Галкина и Пугачевой в деревне Грязь посещал специалист в области энергетики, занимающийся изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Позже другой работник отправился в магазин закупаться.

Как отмечает источник, ремонтные работы проходят только в одной из частей дворца, в других — поддерживается чистота.

В октябре 2022 года Галкин Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

8 октября Галкин сообщил, что проснулся от звука сирен. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Галкин поддержал гражданам Израиля и заявил о своей готовности воевать за израильскую армию.

Ранее Максим Галкин рассказал о судьбе своего состояния в России.