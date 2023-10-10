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Звезда «Папиных дочек» стала жертвой мошенников

Актриса Татьяна Орлова сообщила, что ее обманули мошенники

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Телеканал СТС

Актриса Татьяна Орлова призналась в беседе с «Пятым каналом», что стала жертвой телефонных мошенников.

Орлова призналась, что на днях лишилась всех сбережений с карты. По словам звезды, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, и сообщил, что с ее карты пытаются сделать перевод. Актриса рассказала, что продиктовала недоброжелателям свои банковские данные и PIN-код карты.

«Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно», — отметила артистка.

Татьяна Орлова наиболее известна по роли секретарши Тамары в комедии «Папины дочки». Она также играла в таких картинах, как «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Воронины», «Пока цветет папоротник», «Немного не в себе», «Думай как женщина», «Дылды».

«Ко мне очень многие сейчас подходят и говорят: «Вы сделали мое детство». Я говорю: «Господи, как?». А люди уже где-то ровесники века. Как раз когда «Дочки» начали снимать в 2006 году, они все пошли в школу», — поделилась звезда.

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