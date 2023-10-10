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Мать Константина Меладзе ответила на информацию о продаже дома сына

Мать Константина Меладзе Нелли заявила, что не знает о продаже дома сына

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Мать композитора Константина Меладзе Нелли сообщила в беседе с «ИА Регнум», что ничего не знает о продаже дома сына.

Речь идет об особняке площадью в 700 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк», который якобы был продан за 350 миллионов рублей.

О продаже дома сообщил Telegram-канал Mash. Представители издания заявили, что обладают всеми необходимыми документами о покупке особняка Меладзе. По их данным, главным условием покупателя перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка якобы проходила под чутким контролем пожилой матери Меладзе.

Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года сообщалось, что супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Вера Брежнева подтвердила в личном блоге слухи о разводе с Константином Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

Ранее сообщалось, что Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе.

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