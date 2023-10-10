Победитель «Евровидения» обратился в суд из-за преследовательницы

Музыкант Александр Рыбак рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обратился в суд из-за преследовавшей его девушки.

Рыбак поделился, что дружил и был коллегой с девушкой до того, как она стала «одержима» им. По словам звезды, преследовательница физически и эмоционально домогалась до него. Певец уточнил, что не угрожал даме.

Рыбак отметил, что изначально пытался решить проблему самостоятельно, не придавая огласке общественности. Он назвал сталкершу «психическим больным человеком», который может навредить себе и другим. Артист уточнил, что не намерен раскрывать имя преследовательницы по некоторым причинам.

«Теперь, когда она начала распространять слухи обо мне в TikTok, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным. Эта женщина была одержима мной больше года. С тех пор, как я сказал ей «пожалуйста, перестань следить за мной» в январе, все стало намного хуже. У меня более 8000 писем и сообщений от нее в фейковых аккаунтах», — заявил исполнитель.

Рыбак отметил, что девушка распространяет о нем нелестные слухи, чтобы привлечь внимание.

«Однако у меня есть видео с камер наблюдения, где она крадется вокруг моего дома. Это фото сделано, когда она пугала меня ночью в гараже», — рассказал музыкант.

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