Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лера Кудрявцева высмеяла критиков ее внешности

Телеведущая Лера Кудрявцева пошутила, что платит людям за комплименты

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) хейтеров ее внешности.

Кудрявцева пошутила, что платит людям за комплименты, чтобы поднять себе самооценку. Она опубликовала видео со съемок шоу «Суперстар!», на котором коллеги и команда проекта называют ее «самой красивой на свете» и «ослепительной».

«500 рублей — и тебе говорят комплименты на камеру», — заявила звезда.

В октябре Кудрявцева впервые за долгое время сменила имидж. Звезда сделала каре с прямой челкой.

В августе стилист Александр Рогов перечислил свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады, среди которых отметил Леру Кудрявцеву. Там также оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова. Кудрявцева осудила Рогова в личном блоге. В ответ стилист объяснил, что не хотел никого обидеть и не думал, что кто-то из перечисленных им знаменитостей воспримет его слова так близко к сердцу.

После инцидента Рогов извинился перед телеведущей Лерой Кудрявцевой за свои комментарии о ее стиле. Он также добавил, что считает Кудрявцеву «культовой ведущей».

Ранее звезда «Универа» пожаловалась на гиперконтроль родителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий