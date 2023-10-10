Лера Кудрявцева высмеяла критиков ее внешности

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) хейтеров ее внешности.

Кудрявцева пошутила, что платит людям за комплименты, чтобы поднять себе самооценку. Она опубликовала видео со съемок шоу «Суперстар!», на котором коллеги и команда проекта называют ее «самой красивой на свете» и «ослепительной».

«500 рублей — и тебе говорят комплименты на камеру», — заявила звезда.

В октябре Кудрявцева впервые за долгое время сменила имидж. Звезда сделала каре с прямой челкой.

В августе стилист Александр Рогов перечислил свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады, среди которых отметил Леру Кудрявцеву. Там также оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова. Кудрявцева осудила Рогова в личном блоге. В ответ стилист объяснил, что не хотел никого обидеть и не думал, что кто-то из перечисленных им знаменитостей воспримет его слова так близко к сердцу.

После инцидента Рогов извинился перед телеведущей Лерой Кудрявцевой за свои комментарии о ее стиле. Он также добавил, что считает Кудрявцеву «культовой ведущей».

Ранее звезда «Универа» пожаловалась на гиперконтроль родителей.