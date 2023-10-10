Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Не хочется говорить плохо»: Хилькевич рассказала об отношениях с Серябкиной

Актриса Хилькевич пожаловалась, что Серябкина без причины разочаровалась в ней

close
100%
annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич в интервью на YouTube-шоу «Ваша Наташа» посетовала, что у нее не заладилась дружба с певицей Ольгой Серябкиной.

«Мне так не хочется говорить плохо. Хотела дружить с Ольгой, мне она очень нравилась внешне, мне нравилась ее сексуальность. Она мне казалась интересной личностью. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — оправдалась Хилькевич.

Она вспомнила, что после окончания шоу «Выжить в Дубае» участники встретились, но ее не позвали. По словам Хилькевич, было обидно, из-за того что ее никто не пригласил, но все удивлялись ее отсутствию на встрече.

Конфликт между Серябкиной и Хилькевич произошел на реалити-шоу. Экс-участница «Серебра» считает, что актриса манипулировала конкурсантами и публикой, выставляя себя жертвой.

Ранее Хилькевич заявила, что пыталась спасти возлюбленного-наркомана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий