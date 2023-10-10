«Не хочется говорить плохо»: Хилькевич рассказала об отношениях с Серябкиной

Актриса Анна Хилькевич в интервью на YouTube-шоу «Ваша Наташа» посетовала, что у нее не заладилась дружба с певицей Ольгой Серябкиной.

«Мне так не хочется говорить плохо. Хотела дружить с Ольгой, мне она очень нравилась внешне, мне нравилась ее сексуальность. Она мне казалась интересной личностью. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — оправдалась Хилькевич.

Она вспомнила, что после окончания шоу «Выжить в Дубае» участники встретились, но ее не позвали. По словам Хилькевич, было обидно, из-за того что ее никто не пригласил, но все удивлялись ее отсутствию на встрече.

Конфликт между Серябкиной и Хилькевич произошел на реалити-шоу. Экс-участница «Серебра» считает, что актриса манипулировала конкурсантами и публикой, выставляя себя жертвой.

Ранее Хилькевич заявила, что пыталась спасти возлюбленного-наркомана.