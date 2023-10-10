Ольга Бузова рассказала, из-за чего плакала в последний раз

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Hello призналась, что в последний раз проливала слезы из-за мужчины.

«Из-за мужчины. Я очень хочу настоящей любви, жду ее. Мечтаю о простом женском счастье: чтобы был он и я, были мы, а между нами — взаимопонимание, поддержка, доверие. Верю, что все это будет», — заявила Бузова.

Она добавила, что нередко встречает наделенных властью людей, которые потеряли границы и моральные ориентиры. Бузова считает, что контакты с такими людьми не имеют никакого смысла, так как нет нужды выяснять, почему тебя предали, обманули или изменили. При этом телеведущая подчеркнула, что все-таки не может перестать верить в людей.

«Мой выбор: лучше разочароваться потом, чем изначально думать о том, что меня обманут. Я позволяю себе симпатизировать людям, влюбляться. Каждый раз думаю, что в этот раз все может быть по-другому. Когда иду на свидание — доверяю. Не хочу игнорировать человека, чтобы зацепить. Хочу любить», — высказалась певица.

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