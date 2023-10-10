Ольга Бузова рассказала, на что тратит заработанные деньги

Певица и блогер Ольга Бузова в разговоре с Hello заверила, что не любит тратить заработанные деньги на атрибуты роскоши.

«Я могу прямо сейчас пойти и купить себе самый дорогой «роллс-ройс», но очень бережно отношусь к деньгам. Люблю их зарабатывать, деньги — это свобода. Первую крупную сумму, которую я получила, потратила на покупку квартиры для мамы в центре Санкт-Петербурга», — подчеркнула Бузова.

Она уточнила, что ездит на одной и той же машине восемь лет. По словам певицы, ее водитель предложил ей сменить автомобиль, но Бузова отказалась, так как планирует использовать технику до тех пор, пока она работает. При этом Бузова добавила, что не экономит только на отдыхе, так как считает важным как следует расслабиться после трудовой деятельности.

«Пожалуй, помимо трат на близких не экономлю только на отдыхе. При этом я девочка, которой всегда нечего надеть. На какие-то крупные мероприятия я приобрету дорогие дизайнерские платья, украшения. У меня все это есть. Но бездумно деньги не трачу», — резюмировала блогер.

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