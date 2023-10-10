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Звезда «Универа» пожаловалась на гиперконтроль родителей

Актриса Анна Хилькевич назвала своих родителей гиперконтролирующими

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич призналась в интервью с певицей Натальей Подольской, что у нее гиперконтролирующие родители.

Хилькевич вспомнила, что ее родители часто запрещали ей с кем-то общаться. Не разрешали контактировать не только с бойфрендом-наркоманом, но и просто с подругами. По словам звезды, в подростковом возрасте она не могла почувствовать себя самостоятельной и взрослой. Именно поэтому она несколько раз сбегала из дома.

Хилькевич отметила, что некоторые установки родителей мешали ей жить. К примеру, ее мать говорила звезде не подпускать своих подруг к возлюбленному.

«Я думаю, эта установка ворвалась в мой ментал и трансформировалась в то, что у меня были сложности с подругами и красивыми женщинами. <…> Мне казалось, что я их любила, но, видимо, где-то там в душе ожидала какого-то подвоха», — рассказала звезда.

В интервью Хилькевич также рассказала о романе с наркоманом в подростковом возрасте. По словам артистки, она была уверена, что сможет «спасти» возлюбленного от запрещенных веществ. Однако вместо этого актриса «упала на днище» и потом «выбиралась оттуда сама».

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