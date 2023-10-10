Иван Охлобыстин рассказал, как заплакал во время поездки в Донбасс

Актер Иван Охлобыстин в разговоре с aif.ru рассказал, как заплакал после выступления маленькой девочки в Донбассе.

«Были в Мариупольском театре разбомбленном. Из труппы в 40 человек в живых остались 16. Но они все равно открыли новый сезон. Представили жанровые сценки: женщина с коляской, старики играют в шахматы. И выходит девочка с изумительным голосом и поет: «Ах, как хочется вернуться…» Я заплакал», — заявил Охлобыстин.

Звезда «Интернов» назвал себя не очень сентиментальным человеком. По его мнению, поступок труппы театра Мариуполя является примером абсолютного служения своему народу. Охлобыстин считает, что артисты не имеют права бросать свою аудиторию в трудные времена, так как публика в какой-то степени зависима от них.

«Мы не работаем, мы служим. Наше дело – утешать и радовать, отвлекать, даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой. Себя я называю шутом его величества народа», — высказался Охлобыстин.

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