Константин Меладзе продал дом на Рублевке после развода с Верой Брежневой

Продюсер Константин Меладзе продал свой особняк в элитном ЖК на Новорижском шоссе за 350 миллионов рублей. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал осведомитель.

«По нашей информации, сейчас оформляются все необходимые документы. Главным условием покупателя перед внесением задатка была полная конфиденциальность», — пишет издание.

По данным инсайдера, сделка проходила под чутким контролем пожилой матери Меладзе. В ближайшее время новый покупатель подпишет необходимые документы и получит в свою собственность дом площадью в 700 квадратных метров, который расположен на земельном участке в семь соток.

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. Брежнева и Меладзе состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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