Жена Комисаренко улетела в США после секс-скандала

Жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова уехала в США. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шашкова опубликовала видео, как гуляет по улицам США.

«Как здорово все-таки быть физически и ментально здоровой», — написала супруга артиста.

В сентябре 2023 года Комиссаренко женился. Тогда пользователи соцсетей узнали, что Шашкова раньше работала в вебкаме, и начали публиковать ее архивные интимные фото. Комик публично признался, что не знал о таком прошлом супруги. По словам юмориста, правда вскрылась во время медового месяца, но даже после этого модель пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

Шашкова объяснила, что ее вебкам прошлое произошло много лет назад и длилось несколько недель. По словам модели, до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из ее памяти. Жена комика призналась, что у нее не было должного полового образования и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. Супруга юморист заявила, что простила себе эту ошибку, и поставила «точку во всей этой истории».

Ранее Кушанашвили вспомнил, как Валерию закидали бутылками на выступлении.