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Звезда 90-х примет участие в телешоу ради возобновления карьеры в России

Певица Лика Стар станет новым участником шоу «Суперстар»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Звезда 90-х Лика Стар примет участие в новом сезоне шоу «Суперстар», чтобы реанимировать свою творческую карьеру в России. Об этом пишет «СтарХит».

«Я приняла приглашение, чтобы вырасти внутри самой себя, побороть свои страхи, доказать, себе в первую очередь, что Лика Стар имеет продолжение и может снова достойно стоять на большой сцене. Это невероятная возможность переродиться на глазах у многомиллионной аудитории и раскрыть свои новые творческие образы», — подчеркнула Стар.

Она считает, что у шоу очень компетентные члены жюри. По мнению Лики Стар, Наташа Королева — горячий человек, но с добрым сердцем, поэтому никакая критика от нее не страшна. От Соседова певица ждет психологических качелей, и драматических сюжетных завязок. По словам девушки, критик неоднозначно относится к ее персоне еще со времен проекта «Акулы пера».

«Люблю Леру Кудрявцеву за принципиальную позицию и непредвзятость. Лера давно в шоу-бизнесе и для меня она — барометр многомиллионной аудитории. Стас Пьеха — высокообразованный музыкант, который всегда грамотно, по делу и с большим достоинством аргументирует выступления артистов», — резюмировала певица.

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