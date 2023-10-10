Егора Крида раскритиковали после шутки о новых отношениях Клавы Коки

Певец Егор Крид извинился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за шутку о новом романе коллеги Клавы Коки.

Во время прямой трансляции на Twitch Крид написал в комментариях «точно нет» по поводу отношений Коки и ее нового возлюбленного Александра Поверина. Тем самым он намекнул, что не верит в долгосрочность этого романа. После этого звезду раскритиковали в социальных сетях. Артист объяснил, что это была «ужасная» шутка.

Крид заявил, что его слова были «рофлом». Он поклялся больше не обсуждать роман Коки и Поверина негативно.

«Только позитивно. Даже если будет негатив. Даже если они расстанутся, и это реально окажется фикцией. Я буду молчать. Я извиняюсь перед всеми, я был не прав», — отметил певец.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Коки». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

Телеведущая Ольга Бузова одобрила новый роман Коки. Звезда призналась, что рада за коллегу, и назвала Поверина «очень крутым». Она посоветовала певице запереть возлюбленного дома, пока та находится на гастролях.

Ранее Клава Кока объяснила, почему выбрала пришедшего на ее шоу за пиаром парня.