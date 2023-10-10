Максиму Фадееву больно видеть «изуродованных пластикой» женщин

Продюсер и композитор Максим Фадеев раскритиковал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пластические операции.

Фадеев признался, что «с ужасом» наблюдает за происходящим между известным пластическим хирургом и его пациентками. Таким образом композитор намекнул на конфликт между Тимуром Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской. Артистки намерены судиться со специалистов после неудачных операций. Также на Хайдарова написали жалобу 52 девушки.

Фадеев заявил, что ему больно видеть «явно изуродованных хирургами» женщин на улице и в интернете.

«Иногда даже создается впечатление, что некоторым хирургами это нравится: видеть страдания своих пациентов. Но мне кажется, что это уже психиатрия. Сегодня пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес. Морально-нравственный фактор вообще не учитывается», — поделился продюсер.

Фадеев считает, что для пластической операции нужны «явные показания», и не стоит делать ее просто так. Он назвал пластических хирургов «ловцами рыбы сетями». Артист заявил, что хорошего врача нужно искать не по «красивой картинке в социальных сетях», а по его реальным работам и статистике.

«Дело в том, что у каждого пластического хирурга существует статистика осложнений и удачно проведенных операций. Если осложнений 3-5% из 100 — это норма. Если больше — вопрос. А если гораздо больше — это уже статья. Или повод проверить клинику», — рассказал композитор.

Фадеев призвал женщин беречь себя от «подлецов со скальпелем».

Фадеев также рассказал, что после похудения ему предлагали сделать подтяжку кожи, но тот отказался.

«Уже тогда я видел полный беспредел на рынке пластической хирургии, в связи с чем я не то, что никогда не решился бы на подтяжку — я не доверил бы им даже заусенец на своем пальце», — заключил артист.

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