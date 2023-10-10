Певица Глюкоза вернулась в Москву из Израиля. Об этом она сообщила в своем сообществе «ВКонтакте».

«Мы дома! Мы в Москве! Долетели хорошо, в аэропорту немного потолкались. Спасибо вам, что ждали и переживали», — обратилась певица к фанатам.

До этого она сообщила подписчикам в соцсетях, что вылетает из Израиля, и опубликовала фото из самолета.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» писала, как российские звезды переживают конфликт в Израиле.