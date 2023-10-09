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Ольга Орлова мечтает стать матерью 12 детей

Певица Ольга Орлова заявила, что хочет от мужа еще десять детей

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мечтает стать многодетной матерью.

Орлова заявила, что хочет от своего мужа Валерия еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 45-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

«К сожалению, нам уже не по 20 лет», — написала звезда.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. Малышку назвали Анной. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем. На данный момент первенец артистки живет месте с матерью и ее новым мужем. Орлова не раз признавалась, что у супруга хорошие отношения с Артемом.

В сентябре Орлова назвала личный пример самым важным принципом воспитания. Она заявила, что родителям необходимо работать над собой каждый день, а также жить по своим главным принципам.

Ранее Ольга Орлова возмутилась вопросом о содержании мужчиной.

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