Галкин опубликовал фото детей из бомбоубежища

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с детьми из бомбоубежища.

«Обстрел, сидим в бомбоубежище», — подписал комик.

Пару часов назад Галкин выложил в соцсетях опровержение своего отъезда из Израиля из-за обстрелов страны, а также заявил о готовности воевать за израильскую армию.

«Я пойду сдавать кровь и буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. В сложное время для Израиля», — отметил он.

По словам Галкина, он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к такой сплоченной нации и государству, где патриотизм — «понятие не дутое, не навязанное сверху, а идет из глубины сердец миллионов израильтян». Комик отметил, что из Израиля сейчас уезжают только туристы, а люди, имеющие отношения к нации, наоборот, прилетают обратно в знак солидарности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее сообщалось, что семья Пригожина не выходит на связь из Израиля.