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Пропавшую актрису Елену Кондулайнен нашли на отдыхе в Тунисе

Якобы пропавшая актриса Кондулайнен заявила, что восстанавливалась на море

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Якобы пропавшая актриса Елена Кондулайнен вернулась из Туниса, где отдыхала и восстанавливалась после инсульта. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на саму звезду.

«Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», — заявила Кондулайнен.

Она добавила, что ей «очень хочется вернуться в строй» и продолжить заниматься актерским мастерством.

Только в мае звезда выписалась из реабилитационного центра, а после — поехала в санаторий Нальчика. Артистка отметила, что полностью соблюдает рекомендации врачей: ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой. По словам Кондулайнен, из-за восстановления у нее практически не остается свободного времени.

Актриса также порадовалась, что этой весной врачи разрешили ей воздушные перелеты.

6 октября «Экспресс газета» сообщала, что Елена Кондулайнен пропала без вести. Художественный руководитель Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов также говорил, что не знает о местонахождении Кондулайнен. Работавший на протяжении многих лет с артисткой стилист Игорь Калмыков также заявил, что не может связаться с ней.

В 2020 году Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее актрису выписали из больницы и, как признавались близкие артистки, она смогла полностью восстановиться.

Ранее Ольга Бузова рассказала о планах уйти со сцены.

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