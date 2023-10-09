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Семья Пригожина не выходит на связь из Израиля

Продюсер Пригожин не может дозвониться до родственников в Израиле

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, рассказал о своих родственниках в Израиле. Его мать уже несколько лет проживает в этой стране. Как пишет kp.ru, Пригожин беспокоится не только за свою мать, но и за своего брата и сестру, с которыми он не может связаться уже вторые сутки.

В последние дни города и населенные пункты Израиля подвергаются ракетным атакам. Во время воздушных тревог местное население ищет укрытие в бомбоубежищах. Возможно, брат и сестра Пригожина не отвечают на звонки из-за проблем с коммуникацией. Продюсер крайне обеспокоен, так как уже двое суток не может связаться со своими близкими.

На текущий момент известно, что мать Иосифа находится в безопасности — ему удалось связаться с ней по телефону. Связи с другими родственниками до сих пор нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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