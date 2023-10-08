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Российские музыканты начали отменять свои концерты в Израиле из-за обстрелов

Shot: Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес свой концерт в Израиле

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российские музыканты стали отменять свои концерты в Израиле после новостей об обстрелах территории государства силами движения ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изданию стало известно, что фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук решил перенести свое выступление в Тель-Авиве. Оно должно было состоятся 28 октября. При этом, на какую дату перенес концерт, не сообщается.

В июле 2022 года опубликовали список «запрещенных» в России исполнителей. В него вошли: «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум» и многие другие. В августе суд признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Недавно сообщалось, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), выразив поддержку армии Израиля. Вскоре после публикации под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью, однако скриншоты к тому моменту уже начали публиковаться в ряде Telegram-каналов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Охлобыстин оценил действия Белого, который «плетет интриги» против России.

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