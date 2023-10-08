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Уехавший из России Максим Галкин* о ситуации в Израиле: «Мы проснулись от сирен»

Юморист Максим Галкин признался, что проснулся от звуков сирен в Израиле

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), выразив поддержку армии Израиля.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. <...> Израиль победит!» — написал он.

Вскоре после публикации под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью, однако скриншоты к тому моменту уже начали публиковаться в ряде Telegram-каналов.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным улетела из России в Израиль. В том же месяце Примадонна назвала в Instagram своих недоброжелателей холопами и призвала их «скрежетать зубами». По словам артистки, если бы она нравилась людям, которые ее ненавидят, значит, ее жизнь и музыкальная карьера прошли бы зря.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Сергей Шнуров вернулся на сцену Петербурга с песней про Беглова.

*  признан в РФ иностранным агентом
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